ريال مدريد يقترب خطوة كبيرة من التتويج بالليغا بفوزه على سوسييداد

بهذه النتيجة ابتعد ريال مدريد في الصدارة برصيد 84نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديه برشلونة الذي سيلعب يوم الاثنين مع فالنسيا في المقابل تجمد رصيد سوسييداد عند 51نقطة في المركز السادس.