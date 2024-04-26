ريال مدريد يقترب خطوة كبيرة من التتويج بالليغا بفوزه على سوسييداد

خطا ريال مدريد خطوة كبيرة نحو التتويج بلقبه القياسي الـ36 بعدما تغلب على ريال سوسييداد بهدف دون رد مساء يوم الجمعة على ملعب "بلدية أنيوتا" في افتتاح المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
يدين النادي الملكي بالفضل إلى لاعبه الشاب أردا غولر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 من مجريات المباراة .
وبات ريال مدريد بحاجة إلى 4 نقاط من مجموع 5 جولات متبقية في مشواره ببطولة الدوري الإسباني من أجل حسم لقب الليجا بشكل رسمي هذا الموسم بصرف النظر عن نتائج برشلونة.
بهذه النتيجة ابتعد ريال مدريد في الصدارة برصيد 84نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديه برشلونة الذي سيلعب يوم الاثنين مع فالنسيا في المقابل تجمد رصيد سوسييداد عند 51نقطة في المركز السادس.