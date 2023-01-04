المدرب الوطني "الجعيثن" لـ"سبق" عن الجولة 11 من دوري روشن: النصر والاتحاد مقنعان.. وتراجع مستوى "بانيغا" أثر على الشباب

وأبدى المدرب الوطني بندر الجعيثن استغرابه من تراجع مستوى لاعب الشباب المؤثر "بانيغا"، مشيراً إلى أن الفريق لم يكن مقنعاً أمام الاتفاق رغم تحقيقه نتيجة جيدة 3/0، وقال:" الشباب أقام معسكراً خارجياً واستفاد من فترة التوقف لكنه حين عاد للمباريات الرسمية لم يظهر بما هو معروف عنه واستقبل خسائر مؤلمة أمام الاتحاد، ومن ثم أمام الفتح، وهذا أمر مستغرب ".