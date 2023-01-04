المدرب الوطني "الجعيثن" لـ"سبق" عن الجولة 11 من دوري روشن: النصر والاتحاد مقنعان.. وتراجع مستوى "بانيغا" أثر على الشباب

قال المدرب " الوطني " بندر الجعيثن، إن ديربي القصيم الذي جمع التعاون والرائد في الجولة 11 من دوري روشن أوفى بالوعود، من حيث المتعة والإثارة والأهداف.
وتحدث " الجعيثن " لـ "سبق" عن أبرز أحداث الجولة 11، على النحو الآتي:
عن مباراة قمة الجولة 11 والمتمثلة في " قمة بريدة " التي جمعت التعاون والرائد، قال الجعيثن:" استحق التعاون الانتصار على شقيقه الرائد 3/2، والحقيقة أن مستوى الرائد الفني غير ثابت، بل ومتأرجح من جولة لأخرى، لذا على رئيس النادي فهد المطوع الإسراع في معالجة الخلل في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية "الميركاتو الشتوي".
وأبدى المدرب الوطني بندر الجعيثن استغرابه من تراجع مستوى لاعب الشباب المؤثر "بانيغا"، مشيراً إلى أن الفريق لم يكن مقنعاً أمام الاتفاق رغم تحقيقه نتيجة جيدة 3/0، وقال:" الشباب أقام معسكراً خارجياً واستفاد من فترة التوقف لكنه حين عاد للمباريات الرسمية لم يظهر بما هو معروف عنه واستقبل خسائر مؤلمة أمام الاتحاد، ومن ثم أمام الفتح، وهذا أمر مستغرب ".
واستطرد:" كما هو الحال بالنسبة للمستوى الفني المتواضع الذي ظهر به الهلال أمام ضمك 2/2 ".
وامتدح "الجعيثن " فريقي الاتحاد والنصر والمستوى الفني الذي ظهر به الفريقان أمام أبها والخليج، محققين نتائج إيجابية جيدة مقرونة بمستوى فني متصاعد.
كما أشار إلى أهمية تواجد لاعب النصر "تاليسكا " في التشكيلة الأساسية، كونه يصنع الفارق من حيث الصناعة والتسجيل أيضاً، كما هو الحال بالنسبة لمهاجم الاتحاد " حمدالله ".
وتفتتح الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، غداً الخميس، بأربع مواجهات على النحو الآتي:
- ضمك يلتقي الرائد.
- النصر يواجه الطائي.
- الاتحاد يلتقي الهلال في قمة الجولة " الكلاسيكو ".
- الوحدة يواجه الشباب.
- العدالة يلتقي الفتح.
- التعاون يواجه الخليج.
- الفيحاء يلتقي الباطن.
- الاتفاق يواجه أبها.