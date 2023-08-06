بتخطيه عقبة الرجاء المغربي.. النصر يلتحق بركب المتأهلين لنصف النهائي ببطولة الملك سلمان

التحق فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم بركب المتأهلين لنصف النهائي ببطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023؛ وذلك بفوزه الكبير على الرجاء المغربي (3-1) اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
دخل فريق النصر المباراة بنية واضحة للهجوم، ومحاولة إحراز هدف التقدم مبكرًا. وكانت للفريق محاولات متكررة، هددت مرمى الحارس أنس زنيتي.
ومع مرور الوقت ازداد ضغط لاعبي النصر، وظهروا أكثر إصرارًا على التسجيل، وهو ما تحقق لهم فعلاً بواسطة نجمهم الأول كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ19 من تصويبة يسارية قوية من على مشارف منطقة الجزاء، عجز الحارس أنس زنيتي عن التصدي لها.
ضَغْطُ رفاق رونالدو القوي أوقع دفاع الرجاء في الخطأ؛ فبعد 10 دقائق فقط ضاعف فريق النصر تقدمه بالهدف الثاني حينما خطف سلطان الغنام الكرة من أمام المدافع محمود بن الطايك؛ ليطلق قذيفة صاروخية، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أنس زنيتي.
هذا الهدف منح لاعبي النصر دفعة معنوية قوية؛ فواصلوا ضغطهم على حارس مرمى الرجاء؛ ليصلوا إلى هدفهم الثالث في الدقيقة الـ38 عن طريق الإيفواري "فوفونا"، الذي ارتقى فوق الجميع؛ ليحول عرضية أليكس تيليس برأسه داخل الشباك.
ومن هجمة مرتدة منحت النيران الصديقة هدف تقليص الفارق لفريق الرجاء المغربي، حينما حول اللاعب محمد أزريدة كرة عرضية داخل المرمى، اصطدمت بالمدافع عبدالله مادو؛ ليتغير اتجاهها، وتستقر في شباك نواف العقيدي في الدقيقة الـ41 من مجريات الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة؛ لتبقى على حالها؛ إذ سارت المباراة برتم أقل عن الشوط الأول، ولاسيما من جانب النصر في ظل اكتفاء لاعبيه بالأهداف الثلاثة، وادخار مجهودهم للمواجهة المقبلة، في حين شهد نشاطًا لفريق الرجاء، لكن محاولاته فشلت في الوصول لشباك نواف العقيدي.
وسيواجه النصر في مباراة نصف النهائي فريق الشرطة العراقي الذي تغلب بدوره على السد القطري أمس السبت بأربعة أهداف مقابل هدفين.