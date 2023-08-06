بتخطيه عقبة الرجاء المغربي.. النصر يلتحق بركب المتأهلين لنصف النهائي ببطولة الملك سلمان

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة؛ لتبقى على حالها؛ إذ سارت المباراة برتم أقل عن الشوط الأول، ولاسيما من جانب النصر في ظل اكتفاء لاعبيه بالأهداف الثلاثة، وادخار مجهودهم للمواجهة المقبلة، في حين شهد نشاطًا لفريق الرجاء، لكن محاولاته فشلت في الوصول لشباك نواف العقيدي.