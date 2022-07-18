اللجنة المنظمة لكأس العرب تقف على آخر الاستعدادات.. وتعتمد قائمة حكام البطولة

رحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخبًا.