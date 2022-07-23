الأخضر الشاب لكرة اليد يبحث عن البرونزية الآسيوية من بوابة الكويت

وكان الأخضر الشاب قد صعد إلى الدور نصف النهائي برفقة المنتخب الكويتي من المجموعة الأولى، فيما تأهل منتخبا البحرين واليابان من المجموعة الثانية، مع ضمان المنتخبات الأربعة التأهل إلى بطولة العالم؛ إذ تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب، قبل أن يخسر مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب البحريني.