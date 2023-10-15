في نسخته الـ97.. "باعشن" يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في مسقط

احتضنت العاصمةُ العمانية "مسقط"، اليوم الأحد، الاجتماعَ الـ97 للمكتب التنفيذي لأصحاب السمو والسعادة أمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية، بمشاركة الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وحضور الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأسياد الرياض 2034، الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، وعضو مجلس الإدارة أضواء العريفي.
ورفع اجتماعُ المكتب التنفيذي التوصياتِ المقترحة؛ لعرضها في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي يعقد غدًا الاثنين، والتي من أبرزها مدى إمكانية تأجيل دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب من ديسمبر المقبل، إلى أبريل من العام 2024م.
وبحث الاجتماعُ العديدَ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال؛ أبرزها اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية، والخطة الاستراتيجية للعمل الخليجي الرياضي المشترك، والتعاون الدولي، واللجنة الاستشارية الرياضية، ولجنة رياضة المرأة، ولجنة الرياضيين، ولجنة الرياضات البارالمبية.
وقدم الاجتماعُ التهانيَ والتبريكات لرياضيّي الدول الخليجية، الذين حقّقوا عددًا من الميداليات المتنوعة إبان مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022"، متمنّيًا التوفيق لجميع الرياضيين البارالمبيين الخليجيين الذين سيتواجدون في دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق بالصين الأسبوع المقبل.