في نسخته الـ97.. "باعشن" يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في مسقط

وقدم الاجتماعُ التهانيَ والتبريكات لرياضيّي الدول الخليجية، الذين حقّقوا عددًا من الميداليات المتنوعة إبان مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022"، متمنّيًا التوفيق لجميع الرياضيين البارالمبيين الخليجيين الذين سيتواجدون في دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق بالصين الأسبوع المقبل.