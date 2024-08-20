غداً ختام المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة

وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان، التي انطلقت في العاشر من شهر أغسطس الجاري، مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من داخل وخارج السعودية بلغ عددهم 2282 مالك هجن من ثمانية دول، وصل بهم عدد الدول المشاركة في نسخ المهرجان من 2018 إلى 12 دولة من أربع قارات ليصبح المهرجان الأكثر جذباً في العالم بأعداد الدول، إضافة لتسجيل رقم قياسي جديد في عدد المطايا المشاركة بوصولها لـ11.219 مطية وبزيادة 828 مطية عن نسخة العام الماضي التي شهدت مشاركة 10.396 مطية.