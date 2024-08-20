غداً ختام المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-، تختتم غداً المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بإقامة منافسات "الحيل والزمول" على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وستخوض فئة "الحيل والزمول" الفئة السادسة والأخيرة من الفئات المعتمد مشاركتها في المهرجان، عدد 20 شوطاً، تقطع خلالها المطايا 100 كيلو متر، مسافة كل شوط 5 كيلو مترات، على فترتين الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحاً بعدد 12 شوطاً، والفترة المسائية تمام الساعة: 3.00 عصراً بعدد ثمانية أشواط، وبمشاركة 368 مطية (206 حيل، و162 زمول).
وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان، التي انطلقت في العاشر من شهر أغسطس الجاري، مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من داخل وخارج السعودية بلغ عددهم 2282 مالك هجن من ثمانية دول، وصل بهم عدد الدول المشاركة في نسخ المهرجان من 2018 إلى 12 دولة من أربع قارات ليصبح المهرجان الأكثر جذباً في العالم بأعداد الدول، إضافة لتسجيل رقم قياسي جديد في عدد المطايا المشاركة بوصولها لـ11.219 مطية وبزيادة 828 مطية عن نسخة العام الماضي التي شهدت مشاركة 10.396 مطية.