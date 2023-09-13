قبل مباراة النصر.. توتر العلاقة بين مدرب "برسیبولیس" وإدارة الفريق الإيراني بسبب "بهوي"

كشفت تقارير إعلامية عن وجود خلاف بين یحیی جل محمدي مدرب برسیبولیس مع إدارة النادي الإيراني؛ مما أدى إلى وجود توتر في العلاقات بين الطرفين.
وأفاد الصحفي الإيراني "داوود إيكاردي" بأن إدارة برسیبولیس تعاقدت بالأمس مع المهاجم السويدي نبیل بهوي، دون موافقة مدرب الفریق.
وأعلن نادي بيرسبوليس بالأمس تعاقده رسميًّا مع المهاجم السويدي نبيل بهوي الذي سبَق له اللعب للنادي الأهلي، قادمًا من نادي دي غرافشاب الهولندي.
جدير بالذكر أن بيرسبوليس سيواجه نادي النصر ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا التي ستقام يوم 19 من الشهر الجاري، بطهران.
ويتواجد النصر ضمن المجموعة الخامسة بدور المجموعات بالبطولة إلى جانب كل من: بيرسيبوليس، والدحيل القطري، واستقلال دوشنبة الطاجيكي.