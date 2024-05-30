الليلة على ملعب "الجوهرة المشعة" قمة الهلال والنصر في نهائي "أغلى الكؤوس".. لمَن تُقال "ختامها مسك"؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، حيث تنطلق موقعة الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ، للموسم الرياضي 2023-2024، في تمام التاسعة مساءً، بقيادة الحكم الأرجنتيني "داريو هيريرا".
ويتسابق فريقا الهلال والنصر للظفر بكأس البطولة "أغلى الكؤوس"كأس الملك" عيار 925 المطلية بالذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، فيما تزن الكأس 9,32 كجم في إشارة إلى عام 1932م الذي شهد توحيد المملكة العربية السعودية"، إلى جانب الظفر بالجائزة الكبرى ومقدارها 10 ملايين ريال.
يُذكر أنه تم تدشين كأس البطولة أخيرًا، وذلك بعد تحقيق فريق الهلال لقبه الرابع في الكأس الذي دُشن بعام 2011-2012م، حيث تنص اللائحة التنظيمية للمسابقة بأحقية الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لأي فريق في حال تحقيقه 3 مرات متتالية أو 4 مرات متفرقة.
يشتد الصراع على لقب هداف المسابقة، حيث يتنافس 3 لاعبين ينتظر مشاركتهم في نهائي كأس الملك، على جائزة هداف المسابقة لموسم 2023-2024، وهم ثنائي النصر "ماني"، وزميله قائد الأصفر "كريستيانو رونالدو"، بالإضافة إلى مهاجم الهلال "ميتروفيتش".
ويملك "ماني" 4 أهداف حتى الآن مرشحة للزيادة في حال التسجيل في المباراة النهائية، وخلفه في المركز الثاني الثنائي "كريستيانو رونالدو"، و"ميتروفيتش"، ولكل منهما 3 أهداف.