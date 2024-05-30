الليلة على ملعب "الجوهرة المشعة" قمة الهلال والنصر في نهائي "أغلى الكؤوس".. لمَن تُقال "ختامها مسك"؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، حيث تنطلق موقعة الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ، للموسم الرياضي 2023-2024، في تمام التاسعة مساءً، بقيادة الحكم الأرجنتيني "داريو هيريرا".