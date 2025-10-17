سالم الدوسري أول سعودي يُتوَّج بجائزة أفضل لاعب آسيوي مرتين

في إنجاز تاريخي جديد، دوّن سالم الدوسري، قائد الهلال والمنتخب السعودي، اسمه بأحرف من ذهب بعدما تُوِّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025 للمرة الثانية في مسيرته، مكرّرًا إنجازه في نسخة 2022، ليُصبح أول لاعب سعودي يحقّق الجائزة مرتين، ورابع لاعب آسيوي يحقّق هذا الإنجاز.