سالم الدوسري أول سعودي يُتوَّج بجائزة أفضل لاعب آسيوي مرتين

في إنجاز تاريخي جديد، دوّن سالم الدوسري، قائد الهلال والمنتخب السعودي، اسمه بأحرف من ذهب بعدما تُوِّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025 للمرة الثانية في مسيرته، مكرّرًا إنجازه في نسخة 2022، ليُصبح أول لاعب سعودي يحقّق الجائزة مرتين، ورابع لاعب آسيوي يحقّق هذا الإنجاز.
وجاء التتويج خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي استضافته العاصمة الرياض مساء الخميس، وتفوّق خلاله الدوسري على القطري أكرم عفيف (الثاني)، والماليزي عارف أحمد (الثالث).
برفعه للجائزة للمرة الثانية، رفع الدوسري رصيد الكرة السعودية إلى 7 ألقاب آسيوية فردية، بعد أن سبق أن نالها كل من:
سعيد العويران (1994)
نواف التمياط (2000)
حمد المنتشري (2005)
ياسر القحطاني (2007)
ناصر الشمراني (2014)
سالم الدوسري (2022 و2025)
كما عزّز نادي الهلال حضوره في الجائزة، بعدما بات النادي الأكثر تتويجًا بها عبر لاعبيه بـ 6 مرات.
قدّم "التورنيدو" سالم الدوسري أداءً لافتًا خلال موسم 2024–2025، حيث سجّل 28 هدفًا وصنع 19 بقميص الهلال والمنتخب. ومنذ بداية عام 2025، شارك في 42 مباراة، ساهم خلالها في 37 هدفًا (21 تسجيلًا و16 صناعة).
كما نال جائزة أفضل لاعب في عدد من المباريات الحاسمة، أبرزها أمام:
باختاكور الأوزبكي
الوصل الإماراتي
بيرسبوليس الإيراني
باتشوكا المكسيكي (كأس العالم للأندية)
في دوري روشن، أنهى الدوسري الموسم الماضي وصيفًا مع الهلال، متوّجًا بجائزة أفضل لاعب محلي، كما لعب دورًا مهمًا في تأهّل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تسجيله هدف الفوز الحاسم أمام الصين، وتألقه في مباراة العراق.
وعقب تسلّمه الجائزة، قال الدوسري:
"من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أتقدّم بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها، ولسمو وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي، وكل من وقف خلف هذا الإنجاز. شكر خاص لوالديّ، وزوجتي، وأبنائي، ولجماهير الهلال والمنتخب الوفيّة."
وختم بقوله:
"هذه الجائزة ليست النهاية، بل بداية لطموحات جديدة لرفع اسم وطني عاليًا. كما أبارك للجميع تأهّل منتخبنا إلى كأس العالم."
بهذا التتويج، يواصل سالم الدوسري ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم القارة الآسيوية، ومصدر فخر للكرة السعودية التي تواصل تألّقها في المحافل القارية والدولية.