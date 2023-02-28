قطر تكشف موعد انطلاق كأس آسيا 2023

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في أكتوبر الماضي أن قطر ستستضيف كأس آسيا 2023 بدلاً من الصين التي تخلت عن تنظيم البطولة في وقت سابق هذا العام بسبب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).