قطر تكشف موعد انطلاق كأس آسيا 2023

كشف الاتحاد القطري لكرة القدم يوم الثلاثاء عن موعد إقامة بطولة كأس آسيا 2023م والتي تستضيفها البلاد للمرة الثالثة بعد نسختي 1988 و2011.
وحدد الاتحاد القطري الفترة بين 12 يناير و10 فبراير 2024 موعدًا لانطلاق النسخة الـ 18 من البطولة القارية.
كما كشف الاتحاد القطري في موقعه عن تشكيل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة القارية برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وجاسم راشد البوعينين نائبًا للرئيس.
وتم تعيين منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم مديرًا عامًا للبطولة.
كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في أكتوبر الماضي أن قطر ستستضيف كأس آسيا 2023 بدلاً من الصين التي تخلت عن تنظيم البطولة في وقت سابق هذا العام بسبب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبًا.