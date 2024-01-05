"الأخضر" يستأنف تدريباته في معسكر قطر بعد الفوز على لبنان ودياً

استأنف المنتخب السعودي، صباح اليوم الجمعة، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في سيلين بدولة قطر خلال الفترة ( 31 ديسمبر - 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر .