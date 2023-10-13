سيدات النصر يستهللن حملة الدفاع عن اللقب بفوز كبير على الرياض

استهل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات حملة الدفاع عن لقبه بفوزه الكبير على نظيره الرياض بسداسية نظيفة أمس الجمعة على ملعب النادي، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز في نسخته الثانية.