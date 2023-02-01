كأس العالم للأندية.. مباشر على قنوات ssc السعودية

تبدأ شركة الرياضة السعودية ssc، اليوم الأربعاء، تغطيتها لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينتا الرباط وطنجة المغربيتان في الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، بمشاركة 7 فرق.