كأس العالم للأندية.. مباشر على قنوات ssc السعودية

تبدأ شركة الرياضة السعودية ssc، اليوم الأربعاء، تغطيتها لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينتا الرباط وطنجة المغربيتان في الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، بمشاركة 7 فرق.
وينطلق مونديال الأندية مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة الأهلي من مصر "وصيف الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022"، مع أوكلاند سيتي من نيوزيلندا "الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2022".
ويشترك في البطولة أيضًا كل من: الوداد من المغرب "الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022 ومستضيف البطولة"، والهلال من السعودية "الفائز بدوري أبطال آسيا 2021"، وسياتل ساوندرز الأمريكي "الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2022"، وريال مدريد من إسبانيا "الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022"، وفلامنجو من البرازيل "الفائز بكأس ليبرتادوريس 2022".
وتملك الشركة الحقوق الحصرية في منطقتَي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA" لبثّ مباريات هذه البطولة التي ستبثّ عبر قنوات SSC المشفرة عبر جهاز Gobx، بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية.