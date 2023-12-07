ضمك يضرب الاتحاد بثلاثية.. قبل معركة المونديال

كسب فريقُ ضمك الأول لكرة القدم، ضيفَه الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الهندوراسي "هيكتور مارتينيز".