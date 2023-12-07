ضمك يضرب الاتحاد بثلاثية.. قبل معركة المونديال

كسب فريقُ ضمك الأول لكرة القدم، ضيفَه الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الهندوراسي "هيكتور مارتينيز".
الشوط الأول انتهى بتقدم ضمك بهدفَيْ "نكودو" في الدقيقتين "12، 45+7"، فيما أحرز هدف الاتحاد عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة "45+3".
وفي الشوط الثاني ومن خطأ من حارس الاتحاد "غروهي"؛ جاء هدف ضمك الثالث في الدقيقة 46، بعد ارتطام تسديدة طارق حامد المرتدّة من العارضة الاتحادية في ظهر "غروهي".
بتلك النتيجة بلغ ضمك النقطة 24 في المركز السادس، فيما بقي الاتحاد في المركز الرابع وبنقاطه الـ28.
يذكر أن الاتحاد يستعدّ لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها جدة، الأسبوع المقبل.