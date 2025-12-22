للفترة 2025–2028م.. تزكية الأمير محمد بن عبدالرحمن رئيسًا لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

ويأتي هذا النجاح امتدادًا للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الرياضي، إلى جانب العناية والاهتمام الكبيرين من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهو ما كان له بالغ الأثر في ما تحققه الرياضة السعودية ورياضيّوها من إنجازات متواصلة وحضور مشرّف، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.