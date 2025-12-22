للفترة 2025–2028م.. تزكية الأمير محمد بن عبدالرحمن رئيسًا لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

زكّت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر رئيسًا لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة للفترة 2025م – 2028م، في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة بالكفاءات الوطنية السعودية وقدرتها على قيادة الاتحادات الرياضية الإقليمية بكفاءة واقتدار.
وتأتي هذه التزكية تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل المؤسسي، وما يتمتع به الأمير محمد بن عبدالرحمن من رؤية قيادية وخبرة إدارية أسهمت في تطوير منظومة كرة الطاولة، وتعزيز حضورها وتنافسيتها على مستوى دول غرب آسيا، إضافة إلى دعم برامج التطوير، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الاتحادات الأعضاء.
كما تعكس هذه الخطوة الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – والاهتمام المتواصل من وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهو ما أسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المملكة في مواقع صنع القرار الرياضي، وترسيخ دورها الريادي والمؤثر على المستويين القاري والدولي.
ويُنتظر أن تسهم رئاسة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر في دفع مسيرة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة نحو آفاق أوسع من التطوير والإنجاز، بما يخدم تطلعات الاتحادات الأعضاء، ويعزز مكانة اللعبة إقليميًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع رياضي فعّال ومؤثر.
ويأتي هذا النجاح امتدادًا للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الرياضي، إلى جانب العناية والاهتمام الكبيرين من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهو ما كان له بالغ الأثر في ما تحققه الرياضة السعودية ورياضيّوها من إنجازات متواصلة وحضور مشرّف، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
والجدير بالذكر أن الأمير محمد بن عبدالرحمن يترأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة منذ بداية عام 2025م، كما أنه عضو في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للعبة، ورئيس اللجنة الاستشارية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.