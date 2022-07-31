تأجيل مباريات تصفيات أمم إفريقيا بسبب كأس العالم

وأوضح: تم نقل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار من سبتمبر 2022 إلى الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 وستقام الجولة الخامسة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2023 على أن تقام الجولة السادسة من التصفيات خلال الفترة من الرابع وحتى 12 سبتمبر 2023.