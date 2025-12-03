الأردن تفوز على الإمارات في كأس العرب

حقق فريق الأردن فوزًا مثيرًا على نظيره المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأربعاء على ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس العرب لكرة القدم 2025.