الأردن تفوز على الإمارات في كأس العرب
حقق فريق الأردن فوزًا مثيرًا على نظيره المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأربعاء على ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس العرب لكرة القدم 2025.
بادر المنتخب الأردني بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 20 من علامة الجزاء، حولها علي علوان بنجاح داخل الشباك.
ومع مطلع الشوط الثاني، تمكّن منتخب الإمارات من تعديل النتيجة بتسديدة رائعة من أوليفيرا على يسار الحارس يزيد أبو ليلى، وذلك في الدقيقة 47.
ونجح الأردن في خطف هدف التقدّم مجددًا في الدقيقة 63 بواسطة اللاعب يزن النعيمات، من هجمة مرتدة مثالية قادها الرشدان.
يُشار إلى أن المنتخب الإماراتي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، حينما أشهر الحكم العماني البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإماراتي خالد الظنحاني بعد مسكه المهاجم يزن النعيمات.
كما أهدر منتخب الأردن ركلة جزاء في الدقيقة 39، حينما فشل اللاعب علي علوان في ترجمتها داخل الشباك، نتيجة تألق الحارس المقبالي في التصدي.
تصدّرت الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من منتخب مصر والكويت اللذين تعادلا يوم أمس، فيما بقي منتخب الإمارات بدون أي نقطة.