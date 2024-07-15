الفيحاء يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الاستعدادي قبل السفر للمعسكر الخارجي

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية مسائية اليوم الاثنين بقيادة المدير الفني السيد كريستوس كونتيس، والذي عقد اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين ناقش خلاله جوانب فنية وتحليلاً لأداء اللاعبين.
ميدانيًا أجرى الفريق حصة تدريبية على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، بدأت بالتمارين اللياقية والتكنيكية، تبعها تطبيقات فنية وتمارين تكتيكية ثم فرض السيد كونتيس مناورة على منتصف الملعب، واختتم المران بالجري وتمارين السرعات.
وبهذا يختتم الفريق المرحلة الأولى من برنامجه الاستعدادي لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث منح السيد كونتيس راحة للاعبين يوم غدٍ الثلاثاء، قبل مغادرة بعثة الفريق إلى المعسكر الإعدادي الخارجي.