الفيحاء يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الاستعدادي قبل السفر للمعسكر الخارجي

وبهذا يختتم الفريق المرحلة الأولى من برنامجه الاستعدادي لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث منح السيد كونتيس راحة للاعبين يوم غدٍ الثلاثاء، قبل مغادرة بعثة الفريق إلى المعسكر الإعدادي الخارجي.