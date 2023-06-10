كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 : فوز ليبيا وتعادل الجزائر وطاجيكستان في انطلاقة مباريات الجولة الثالثة

انطلقت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.
وأُقيمت مباراتان اليوم السبت، حيث فاز منتخب ليبيا على منتخب السعودية بنتيجة 5-3، بينما حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة طاجيكستان والجزائر.
وفي المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب ليبيا كل من أحمد الأجنف وناصر الحارثي (هدف عكسي) ومحمد سعيد وإبراهيم المهمل (هدفين)، بينما جاءت أهداف منتخب السعودية عن طريق فارس آل مالح ونواف عروان (هدفين)، فيما حصل زياد عزيز حارس مرمى منتخب ليبيا على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي المباراة الثانية، سجل هدفي منتخب طاجيكستان كلٌ من إدريس بوروف ومحمد شاريبوف، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق عز الدين تكجراد وسفيان مجاهد، فيما حصل فيزالي ساردوروف من منتخب طاجيكستان على جائزة أفضل لاعب في المباراة.