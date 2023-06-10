كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 : فوز ليبيا وتعادل الجزائر وطاجيكستان في انطلاقة مباريات الجولة الثالثة

وفي المباراة الثانية، سجل هدفي منتخب طاجيكستان كلٌ من إدريس بوروف ومحمد شاريبوف، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق عز الدين تكجراد وسفيان مجاهد، فيما حصل فيزالي ساردوروف من منتخب طاجيكستان على جائزة أفضل لاعب في المباراة.