الصحف العالمية عن مباراة "الهلال" في نهائي كأس العالم للأندية.. نهائي مثير

سلطت الصحف العالمية الضوء على مباراة الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية والذي أقيم بالمغرب.
وفاز ريال مدريد مساء أمس السبت بلقب كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على نظيره الهلال بنتيجة (5/3) في نهائي مونديال الأندية.
فقالت صحيفة "mirror" البريطانية: "ريال مدريد يتغلب على الهلال في نهائي كأس العالم للأندية، حيث توج عملاق الليغا بكأس العالم للأندية للمرة الخامسة وهو رقم قياسي بعد فوزه 5-3 على فريق الهلال في المغرب".
وكتبت صحفية "record" البرتغالية: تغلب ريال مدريد على الهلال الذي كان حاضراً لأول مرة في المباراة الحاسمة للمسابقة، كان هناك رقم قياسي من الأهداف وفاز الريال بكأس العالم للأندية الخامسة في تاريخه في الرباط بالمغرب.
وكتب موقع "CNN":"توج ريال مدريد بطلاً لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة على التوالي بعد فوز الفريق الإسباني على الهلال السعودي في نهائي مثير في الرباط ".
وتحدثت صحيفة" daily mail" قائلة إن فريق كارلو أنشيلوتي انتزع لقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في المغرب بعد مباراة مثيرة أمام الهلال السعودي بـ8 أهداف.
وقال موقع "haberturk" التركي: انتصر ريال مدريد على الهلال 5-3 في نهائي كأس العالم للأندية، وأخذ الكأس إلى متحفه.