الصحف العالمية عن مباراة "الهلال" في نهائي كأس العالم للأندية.. نهائي مثير

وكتبت صحفية "record" البرتغالية: تغلب ريال مدريد على الهلال الذي كان حاضراً لأول مرة في المباراة الحاسمة للمسابقة، كان هناك رقم قياسي من الأهداف وفاز الريال بكأس العالم للأندية الخامسة في تاريخه في الرباط بالمغرب.