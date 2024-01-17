بعد مرور 12 مباراة في دور المجموعات.. اختتام منافسات الجولة الأولى من كأس آسيا 2023

وجاء المنتخب الإيراني في صدارة منتخبات المجموعة الثالثة بـ3 نقاط بفوزه "4-1" على منتخب فلسطين، الذي حلّ رابعًا بدون نقاط، فيما جاء المنتخب الإماراتي ثانيًا بفارق الأهداف عن إيران بعد الفوز "3-1" على هونغ كونغ، التي احتلّت المركز الثالث بدون نقاط.