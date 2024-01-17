بعد مرور 12 مباراة في دور المجموعات.. اختتام منافسات الجولة الأولى من كأس آسيا 2023

اختتمت، أمس الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حاليًّا في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمرّ حتى الـ10 من فبراير المقبل.
وأُقيمت 12 مباراة في المجموعات الستّ، لم تسفر عن أيّ مفاجآت؛ إذ جاءت نتائجها منطقية؛ حيث تصدّر المنتخبُ القطري "حامل اللقب" المجموعةَ الأولى بـ3 نقاط بعد الفوز "3-0" على لبنان التي احتلّت المركز الرابع بدون نقاط، فيما حلّت الصين وطاجيكستان بالمركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما؛ إثر تعادلهما بدون أهداف.
وتصدّرت أستراليا المجموعةَ الثانية بـ3 نقاط بفوزها "2-0" على الهند "الأخيرة" بدون نقاط، فيما تعادلت سوريا وأوزبكستان بدون أهداف؛ لينالا نقطة واحدة لكل منهما بالمركزين الثاني والثالث.
وجاء المنتخب الإيراني في صدارة منتخبات المجموعة الثالثة بـ3 نقاط بفوزه "4-1" على منتخب فلسطين، الذي حلّ رابعًا بدون نقاط، فيما جاء المنتخب الإماراتي ثانيًا بفارق الأهداف عن إيران بعد الفوز "3-1" على هونغ كونغ، التي احتلّت المركز الثالث بدون نقاط.
واعتلت اليابانُ صدارةَ المجموعة الرابعة "3 نقاط" بفوزها على فيتنام "الأخيرة بدون نقاط" بنتيجة "4-2"، وحلّ العراق بالمركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدّر بالفوز "3-1" إندونيسيا التي جاءت بالمركز الثالث بدون نقاط.
وتصدّر المنتخبُ الأردني ترتيبَ المجموعة الخامسة بـ3 نقاط بالفوز برباعية نظيفة على ماليزيا، وحلّ المنتخب الكوري الجنوبي بالمركز الثاني بفارق الأهداف بعد فوزه "3-1" على البحرين التي حلّت ثالثة بدون نقاط، تليها ماليزيا في المركز الأخير بنفس الرصيد.
وفي المجموعة السادسة تصدّر المنتخبُ التايلاندي الترتيبَ بـ3 نقاط بفوزه "2-0" على قيرغيزستان التي حلّت رابعة بدون نقاط، وجاء المنتخب السعودي ثانيًا بفارق الأهداف بعد الفوز "2-1" على عمان التي جاءت بالمركز الثالث بدون نقاط.