القطري "ناصر العطية" يخطف صدارة المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2023

واستطاع التشيكي أليس لوبيرس سائق فريق "إنستا فوركس لوبريس براغا" من الظفر بالمركز الأول في هذه المرحلة عن فئة الشاحنات، وبزمنٍ قدره 5 ساعات و38 دقيقة و18 ثانية، أما الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق فريق "دي روي" فقد حل ثانيًا، بعد إيقاع عقوبة زمنية بحقه قدرها 15 دقيقة؛ من جراء عدم التزامه بالمسار، فيما وصل مواطنه مارتن فان ديبرينك سائق فريق "يورول تيم دي روي" ثالثًا بفارق 6 دقائق و11 ثانية، وعلى الرغم من العقوبة الزمنية بحق الهولندي فان كاستيرين، إلا أنه حافظ على صدارة الترتيب العام لفئة الشاحنات.