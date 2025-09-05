"الأخضر" يستأنف تدريباته في براغ استعدادًا لمواجهة التشيك

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تدريباته في العاصمة التشيكية براغ، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.
ميدانيًا، قسّم المدير الفني إيرفي رينارد لاعبي "الأخضر" إلى مجموعتين؛ ضمت الأولى العناصر التي شاركت أساسيًا في اللقاء الودي الماضي أمام مقدونيا، حيث خضعت لتمارين استرجاعية في النادي الصحي، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين الذين أدوا تدريباتهم على ملعب ABC Braník، وتنوعت بين الإحماء والتمرير، ثم تقسيمة على ربع مساحة الملعب، قبل أن تختتم بتمارين الإنهاء على المرمى والإطالة.
إلى ذلك، واصل الرباعي سالم الدوسري، نواف العقيدي، ناصر الدوسري، وزياد الجهني برامجهم التدريبية الخاصة برفقة الجهاز الطبي في النادي الصحي.
تغادر بعثة المنتخب ظهر غدٍ السبت إلى مدينة هرادتس كرالوفه استعدادًا لمواجهة منتخب التشيك وديًا مساء الاثنين المقبل على ملعب مالتشوفيسكا.
وسيواصل "الأخضر" برنامجه الإعدادي غدًا السبت بحصة تدريبية مغلقة عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب نادي أولمبيا هرادتس كرالوفه.