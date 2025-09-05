"الأخضر" يستأنف تدريباته في براغ استعدادًا لمواجهة التشيك

ميدانيًا، قسّم المدير الفني إيرفي رينارد لاعبي "الأخضر" إلى مجموعتين؛ ضمت الأولى العناصر التي شاركت أساسيًا في اللقاء الودي الماضي أمام مقدونيا، حيث خضعت لتمارين استرجاعية في النادي الصحي، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين الذين أدوا تدريباتهم على ملعب ABC Braník، وتنوعت بين الإحماء والتمرير، ثم تقسيمة على ربع مساحة الملعب، قبل أن تختتم بتمارين الإنهاء على المرمى والإطالة.