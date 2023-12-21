وسط تألق "سالم الدوسري" وبسباعية.. قطار الهلال يعبر محطة أبها ويصل إلى النقطة 50

وحقق الهلال مساء اليوم الخميس، فوزًا ثمينًا على ضيفه أبها بنتيجة كبيرة قوامها 7 / 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة 18 من دوري روشن، بقيادة الحكم الألماني "باستيان دانكيرت".