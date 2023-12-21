وسط تألق "سالم الدوسري" وبسباعية.. قطار الهلال يعبر محطة أبها ويصل إلى النقطة 50

وسع فريق الهلال الأول لكرة القدم الفارق النقطي مع أقرب منافسيه إلى 13 نقطة، بعد أن بلغ النقطة 50 ومحكمًا القبضة على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحقق الهلال مساء اليوم الخميس، فوزًا ثمينًا على ضيفه أبها بنتيجة كبيرة قوامها 7 / 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة 18 من دوري روشن، بقيادة الحكم الألماني "باستيان دانكيرت".
الشوط الأول انتهى بثنائية للأزرق، حيث بادر "سافيتش" في التسجيل في الدقيقة 18، بعد الاستفادة من عرضية زميله "مالكوم".
ومن ركلة جزاء، عزز "ميتروفيتش" النتيجة لفريقه بهدف ثانٍ، في الدقيقة 25.
كما تعاطف القائم الأبهاوي مع تسديدة "ميتروفيتش" في الدقيقة 36.
وشهد هذا الشوط تألق حارس الهلال "ياسين بونو" حيث تصدى لأكثر من كرة للضيوف كان أبرزها تسديدة سعد بقير (د 45).
وفي الشوط الثاني تكفلت العارضة بالتصدي لتسديدة لاعب الهلال "ديلغادو" في الدقيقة 60.
وتوج قائد الهلال سالم الدوسري حضوره بالهدف الثالث لفريقه (د 72).
ويعود "سافيتش" لزيارة شباك الضيوف بهدف رابع أزرق (د 79) .
ويأبى البديل الناجح محمد كنو، إلا أن يسجل بصمته بهدف خامس في الدقيقة 82.
ومن كرة ثابتة خارج الصندوق الأبهاوي أرسل "نيفيز" كرة لا تصد ولا ترد استقرت داخل شباك الضيوف كهدف سادس (د 86).
كما رفض القائم تسديدة سالم الدوسري في الدقيقة 88، لكن "سافيتش" أحرز الهدف السابع للأزرق (هاتريك للاعب) في هذا اللقاء.
بتلك النتيجة حافظ الهلال على القمة، وبقي أبها في المركز الـ16 وبرصيد 14 نقطة فقط.