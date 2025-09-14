صافرة الإسباني بورغوس تضبط لقاء النصر والخلود
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم المكلّفة بقيادة ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026.
وكشف الاتحاد عن تعيين طاقم تحكيم أوروبي لإدارة لقاء النصر وضيفه الخلود، والذي يجمع بين الفريقين على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض اليوم الأحد.
وسيقود المواجهة حكم الساحة الإسباني ريكاردو دي بورغوس، ويساعده مواطناه إيكر دي فرانشيسكو كمساعد أول، وإيفان غرانادو كمساعد ثانٍ، فيما سيتولى خافيير فيلانويفا الإشراف على غرفة تقنية الفيديو، بمساندة الحكم السعودي سعد الشبرمي.
كما أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الرياض والنجمة إلى الحكم محمد السماعيل، على أن يعاونه سعد السبيعي وحسن آل سلام، بينما يشرف رائد الزهراني على غرفة الفيديو بمساعدة أحمد العتيق.
أما مواجهة ضمك ونيوم، فقد كُلّف بقيادتها الحكم عبدالله الخربوش، بمساعدة عماد عسكر ومحمد وزي، فيما ستكون مسؤولية غرفة الفيديو بعهدة عبدالله الحربي وبمساعدة خلف الشمري.