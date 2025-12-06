بهدف لمثله.. التعادل سيد الموقف بين مصر والإمارات في كأس العرب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخبي مصر والإمارات، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب لوسيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب قطر 2025.