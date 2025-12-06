بهدف لمثله.. التعادل سيد الموقف بين مصر والإمارات في كأس العرب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخبي مصر والإمارات، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب لوسيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب قطر 2025.
وتبادل المنتخبان المحاولات الهجومية خلال مجريات الشوط الأول دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.
وافتتح المنتخب الإماراتي التسجيل عند الدقيقة 60 من هجمة مرتدة أنهاها اللاعب كايو بنجاح، قبل أن يدرك المنتخب المصري التعادل في الدقيقة 85 عبر رأسية مروان حمدي.
ويتصدّر منتخب الأردن ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل نقطتين لكل من مصر والإمارات، ونقطة وحيدة لمنتخب الكويت.