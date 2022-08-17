اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن تعلن تسجيل رقم قياسي خلال 48 ساعة

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022، عن تحقيق رقم قياسي خلال 48 ساعة في أعداد الراغبين في المشاركة بالسباقات النهائية من المهرجان، والتي ستنطلق في 24 من أغسطس الجاري، ويُقام خلالها 234 شوطًا.
ويعكس هذا الرقم القياسي، قوّة المهرجان الدولي وحجم الشعارات الكبرى المتنافسة للفوز بنوماس ولي العهد.
وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان أعلنت فتح التسجيل أول أمس وسيكون متاحًا لمدة (6) أيام، تنتهي بنهاية يوم الأحد 21 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: http://scrf.sa/login.
وانطلقت المرحلة التمهيدية من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على ميدان الطائف التاريخي، في 23 من يوليو الماضي بـ 356 شوطًا، ولمدة 19 يومًا، ثم أُقيمت أشواط الماراثون وعددها 4 أشواط، وتصدر السعوديون خلالها بفوز 247 مالك هجن من السعودية، و49 مالكًا من الإمارات، 29 من قطر، و12 من الكويت، وفاز 9 ملاّك من البحرين ومثلهم من عمان، ثم متسابق وحيد من أمريكا.
ويعد مهرجان ولي العهد للهجن الأكبر عالميًا من حيث الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 56 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والخليجية والدولية، على مرحلتين "تمهيدية ونهائية"، ويبلغ مجموع أشواطهما 591 شوطًا، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله - التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.