بعد تخطّي العدالة.. النصر يتصدّر الدوري الممتاز لكرة السلة

تصدّر فريق النصر لكرة السلة، سلم الترتيب في الدوري الممتاز، بعد نهاية الجولة السابعة برصيد "14" نقطة بعد فوزه على نظيره العدالة 91-65، فيما حلّ الأخير بعد خسارته بالمركز التاسع برصيد "9" نقاط.