بعد تخطّي العدالة.. النصر يتصدّر الدوري الممتاز لكرة السلة

تصدّر فريق النصر لكرة السلة، سلم الترتيب في الدوري الممتاز، بعد نهاية الجولة السابعة برصيد "14" نقطة بعد فوزه على نظيره العدالة 91-65، فيما حلّ الأخير بعد خسارته بالمركز التاسع برصيد "9" نقاط.
وجاء الأهلي ثانيًا بنفس الرصيد النقطي "14" نقطة، ويتقدّم الأول بفارق التسجيل النقطي؛ إذ فاز على نظيره ضباء 85-70، وحلّ الأخير بالمركز الحادي عشر برصيد "8" نقاط.
فيما استمر الفتح بالمركز الثالث برصيد "12" نقطة رغم خسارته من نظيره الاتحاد الذي حلّ بالمركز السابع برصيد "10" نقاط.
وحلّ أحد بالمركز الرابع برصيد "12" نقطة بعد فوزه على نظيره الأنصار 107-71، الذي حلّ الأخير بالمركز الثاني عشر برصيد "8" نقاط.
وجاء الهلال بالمركز الخامس برصيد "11" نقطة بعد فوزه على نظيره الوحدة 80-78، وحلّ الأخير بالمركز السادس برصيد "10" نقاط.
فيما حلّ السلام ثامنًا برصيد "10" نقاط بعد فوزه على نظيره التعاون 80-77، وجاء الأخير بالمركز الحادي عشر برصيد "8" نقاط.
وسيتوقف الدوري الممتاز ما يقارب الشهر؛ نظرًا لدخول المنتخب الأول لكرة السلة معسكرًا إعداديًّا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام نظيريه الهندي والفلبيني.