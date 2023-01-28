دوري يلو.. "الأهلي" في الصدارة بهدفين في "القيصومة"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدارته لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى عقب تغلبه على القيصومة، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.