دوري يلو.. "الأهلي" في الصدارة بهدفين في "القيصومة"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدارته لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى عقب تغلبه على القيصومة، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.
أهداف المباراة سجلها اللاعب الجزائري رياض بودبوز في شوط المباراة الأول في الدقيقة 17 فيما سجل الهدف الثاني، اللاعب هشام فايق في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 60.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي عند النقطة رقم 37 فيما يتوقف رصيد القيصومة عند النقطة رقم 21.