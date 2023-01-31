بمسافة 184 كلم.. الإيطالي "جونثان ميلان" بطل المرحلة الثانية لطواف السعودية 2023

انتزع الدراج الإيطالي جونثان ميلان من فريق بحرين فكتوريوس، المركز الأول من المرحلة الثانية لسباق طواف السعودية 2023، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، من المنتزه الشتوي وصولاً إلى شلال السيجليات، بمسافة 184 كلم، وهي أطول مسافة لمراحل السباق الخمس، والذي تستضيفه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، والمعتمد من الاتحاد الدولي ( UCI).