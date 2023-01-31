رياضة

بمسافة 184 كلم.. الإيطالي "جونثان ميلان" بطل المرحلة الثانية لطواف السعودية 2023

المرحلة الثانية من سباق طواف السعودية 2023
المرحلة الثانية من سباق طواف السعودية 2023Charly Lopez
سبق
سبق

انتزع الدراج الإيطالي جونثان ميلان من فريق بحرين فكتوريوس، المركز الأول من المرحلة الثانية لسباق طواف السعودية 2023، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، من المنتزه الشتوي وصولاً إلى شلال السيجليات، بمسافة 184 كلم، وهي أطول مسافة لمراحل السباق الخمس، والذي تستضيفه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، والمعتمد من الاتحاد الدولي ( UCI).

وتجاوز جونثان 106 متسابقين، شاركوا في المرحلة الثانية، قاطعًا خط النهاية بواقع زمني قدره 4 ساعات و53 دقيقة و35 ثانية، وجاء في المركز الثاني الدراج الهولندي ديلان جرونويجن من فريق جايكو العلا الذي انفرد بالمراكز الأولى في منافسات المرحلة الأولى، فيما حل في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق أستانا كازاخستان.

برنامج الأربعاء

من جهة أخـرى، تنطلق غدًا الأربعاء المرحلة الثالثة من منافسات سباق طواف السعودية 2023، وذلك من محطة قطار المنشية، وصولاً إلى أبو راكة بمسافة تبلغ 159.5 كيلومتر.

يُذكر أن المملكة استضافت سباق طواف السعودية للدراجات الهوائية لثلاث نسخ، بدءًا من العاصمة الرياض خلال العام 2020، وفي محافظة العلا خلال عامين على التوالي 2022 و2023.

وزارة الرياضة
طواف السعودية
الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية
طواف السعودية 2023

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