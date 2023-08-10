تدشين دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بمواجهة الأهلي والحزم

تنطلق غدًا الجمعة، منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024؛ حيث يفتتح الأهلي والحزم، الصاعدان للتو إلى دوري روشن، المسابقة بمواجهة مرتقبة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.
وكانت رابطة دوري المحترفين قد نظمت، الاثنين الماضي، حفل تدشين الدوري السعودي، في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، بمشاركة أغلب الصفقات العالمية الجديدة، في مقدمتهم كريم بنزيما، وساديو ماني.
وانطلق دوري المحترفين السعودي في 2008 بمشاركة 12 فريقًا، ثم زاد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا من النسخة الثالثة، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 16 خلال موسم 2018-2019، حتى نهاية الموسم الماضي.
ويشارك 18 فريقًا في منافسات الدوري للمرة الأولى، ابتداءً من هذا الموسم، الذي سينطلق غدًا الجمعة، وستكون النسخة الثانية بمسمى دوري روشن السعودي.