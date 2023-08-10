تدشين دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بمواجهة الأهلي والحزم

وانطلق دوري المحترفين السعودي في 2008 بمشاركة 12 فريقًا، ثم زاد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا من النسخة الثالثة، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 16 خلال موسم 2018-2019، حتى نهاية الموسم الماضي.