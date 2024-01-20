بطولة أمم إفريقيا 2023: تعادلت في الوقت القاتل.. الجزائر تُحبط آمال بوركينا فاسو في الإعلان المبكر لتأهلها

أهداف المباراة سجلها محمد كوناتي في الدقيقة 45+5 من عمر شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل "بغداد بو نجاح" للمنتخب الجزائري في الدقيقة 51، ثم يتقدم برتراند تراوري للمنتخب البوركيني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.