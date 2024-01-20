بطولة أمم إفريقيا 2023: تعادلت في الوقت القاتل.. الجزائر تُحبط آمال بوركينا فاسو في الإعلان المبكر لتأهلها

أحبط منتخب الجزائر آمال منافسه منتخب بوركينا فاسو في إعلان تأهلهم مبكرًا للدور التالي من بطولة كأس إفريقيا للأمم؛ وذلك عقب تعادل المنتخبين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثانية من دور المجموعات، بتعادل المنتخبين إيجابيًّا بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها محمد كوناتي في الدقيقة 45+5 من عمر شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل "بغداد بو نجاح" للمنتخب الجزائري في الدقيقة 51، ثم يتقدم برتراند تراوري للمنتخب البوركيني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.
وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الدقيقة 90+5 يسجل "بغداد بو نجاح" هدف التعادل لمنتخب بلاده وهو ثاني أهدافه بالمباراة.
بتلك النتيجة يرفع المنتخب البوركيني رصيده من النقطة عند النقطة رقم 4، كما رفع المنتخب الجزائري رصيده عند النقطة رقم 2 في المجموعة التي تضم إلى جوارهما موريتانيا وأنغولا.