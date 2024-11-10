استعدادًا لمواجهة أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم.. الأخضر يُدشِّن تدريباته في ملبورن

دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته في مدينة "ملبورن" الأسترالية استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا مساء الخميس المقبل على "ملعب ريكتانغولار ملبورن"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.