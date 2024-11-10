استعدادًا لمواجهة أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم.. الأخضر يُدشِّن تدريباته في ملبورن

دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته في مدينة "ملبورن" الأسترالية استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا مساء الخميس المقبل على "ملعب ريكتانغولار ملبورن"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب ليك سايد" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد".
وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، واختُتمت بتمارين الإطالة.
من جهة أخرى، يجري المنتخب السعودي يوم غد الاثنين حصة تدريبية مغلقة عند السادسة مساء على "مركز تدريب هيوم ملبورن".