لقب بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن "سعودي"

ووصل مجموع جوائز البطولة إلى أكثر من مليوني ريال؛ حيث تُحسَب نتائج الرجال على حدة، ونتائج النساء على حدة.. وحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال على مبلغ 500 ألف ريال ومثلها في النساء؛ فيما توزع بقية المبالغ على 10 فائزين في فئة الرجال، و10 فائزات في فئة النساء.