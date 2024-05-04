لقب بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن "سعودي"

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد الدولي للهجن اليوم "السبت"، المنتخب السعودي للهجن بلقب بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن للرجال والسيدات؛ وذلك على أرض ميدان العلا للهجن والتي أقيمت بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وسيطر الهجانة السعوديون على المراكز الثلاثة الأولى وكؤوس البطولة في السباق بمجموعة الجولتين الأولى والثانية؛ وذلك بحصول فارس الجهني على المركز الأول بتوقيت بلغ 15:54.274 دقيقة بواسطة المطية "بيان"، نايف الفايدي المركز الثاني بتوقيت بلغ 32:05.847 دقيقة بواسطة المطية "منادي"، وسليمان الحويطي المركز الثالث بتوقيت بلغ 32:11.607 دقيقة بواسطة المطية "متعب".
وعلى مستوى السيدات، حصلت الهجانة السعودية خلود الشمري على المركز الأول بواسطة المطية "جبار" بتوقيت بلغ 36:59.918 دقيقة؛ فيما ذهب المركز الثاني للهجانة الأردنية روان سامر بتوقيت بلغ 37:08.521 دقيقة، والهجانة الألمانية يانا بتوقيت بلغ 44:09.718 دقيقة.
وشارك في البطولة هجانه يمثلون 20 دولة؛ حيث بلغت مسافته 16 كيلومترًا "مرحلتين" كل مرحلة 8 كيلومترات واستراحة لمدة 30 دقيقة، تأهل من المرحلة الأولى 20 هجانًا من الرجال، و15 من النساء للمرحلة النهائية، وتُحسَب النتائج النهائية على مجموع أفضل توقيت زمني للمرحلتين، ويُسمَح بمشاركة الرجال والنساء.
ووصل مجموع جوائز البطولة إلى أكثر من مليوني ريال؛ حيث تُحسَب نتائج الرجال على حدة، ونتائج النساء على حدة.. وحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال على مبلغ 500 ألف ريال ومثلها في النساء؛ فيما توزع بقية المبالغ على 10 فائزين في فئة الرجال، و10 فائزات في فئة النساء.