"غلوب سوكر".. العملاق "هالاند" ولاعب عربي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعبي العالم

وتم تقليص القائمة المبدئية لأفضل لاعب من غلوب سوكر من 25 لاعبًا، إلى 10 لاعبين فقط، ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بحسب "روسيا اليوم".