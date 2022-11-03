"غلوب سوكر".. العملاق "هالاند" ولاعب عربي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعبي العالم

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في العالم 2022، والتي شهدت وجود النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.
وتم تقليص القائمة المبدئية لأفضل لاعب من غلوب سوكر من 25 لاعبًا، إلى 10 لاعبين فقط، ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بحسب "روسيا اليوم".
وتواجد في القائمة النهائية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، الأوفر حظًا لنيل الجائزة، كما ضمّت القائمة ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الحالي وليفربول السابق.
فيما تواجد أيضًا المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق.