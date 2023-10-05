في الحدث الثالث عشر.. "كيبكا" يستهدف الحفاظ على لقب جدة و"جوتش" يأمل في انتزاع صدارة ليف قولف

وعبّر كيبكا عن حماسه وتطلعه للعودة إلى جدة مرة أخرى، قائلاً: "كان الفوز الذي حققته في جدة العام الماضي مهمًا جدًا، لذلك فإن العودة إلى هنا أمر خاص بالفعل. منافسة زميلي في فريق "سماش" بيتر يولاين على اللقب حتى اللحظة الأخيرة، والفوز بلقب منافسات الأفراد والفرق، كانت لحظة غيرت مسار الأمور بالنسبة لي شخصيًا ومنحتني الزخم الكبير والثقة مع بداية الموسم الجديد، وستبقى هذه الذكرى معي طوال مسيرتي الاحترافية. وأنا متشوق للعودة كحامل للقب وللحفاظ عليه".