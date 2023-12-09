تزامنًا مع كأس العالم للأندية 2023.. برنامج جدة التاريخية ينظم فعاليات بشعار "انزل البلد"

وتحت شعار "انزل البلد" يرحّب برنامج جدة التاريخية بالجميع، للقدوم إلى البلد والاستمتاع بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة للبطولة التي تتناسب مع جميع الأعمار، ومشاهدة المباريات على شاشات كبيرة؛ وذلك في موقعين هما حديقة بحيرة الأربعين، وبرحة العيدروس.