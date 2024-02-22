رياضة
في جولة يوم التأسيس: الرياض في مواجهة الرائد والفتح أمام ضمك
تنطلق غداً الجمعة مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين والمسماة بجولة "يوم التأسيس" حيث تقام ثلاث مباريات على النحو التالي:
الرياض - الرائد
تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في تمام الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة.
يدخل الرياض المباراة ولديه 19 نقطة وهو نفس رصيد الرائد.
التعاون - الأخدود
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي التعاون.
يدخل التعاون المباراة وهو يملك 35 نقطة في حين يملك الأخدود 23 نقطة.
الفتح - ضمك
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.
يدخل الفتح المباراة وهو يملك 29 نقطة في حين يملك ضمك 30 نقطة.