في جولة يوم التأسيس: الرياض في مواجهة الرائد والفتح أمام ضمك
رياضة

في جولة يوم التأسيس: الرياض في مواجهة الرائد والفتح أمام ضمك

تنطلق غداً الجمعة مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين والمسماة بجولة "يوم التأسيس" حيث تقام ثلاث مباريات على النحو التالي:

الرياض - الرائد

تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في تمام الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل الرياض المباراة ولديه 19 نقطة وهو نفس رصيد الرائد.

التعاون - الأخدود

تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي التعاون.

يدخل التعاون المباراة وهو يملك 35 نقطة في حين يملك الأخدود 23 نقطة.

الفتح - ضمك

تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

يدخل الفتح المباراة وهو يملك 29 نقطة في حين يملك ضمك 30 نقطة.

جولة يوم التأسيس

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