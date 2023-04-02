في افتتاح بطولة "مونتايغو" الدولية.. خسارة قاسية للأخضر الصغير أمام الدنمارك

خسر المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم مواجهة نظيره الدنمارك بنتيجة 0-7 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب دو بيجنون باسيت، ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا.