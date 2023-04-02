في افتتاح بطولة "مونتايغو" الدولية.. خسارة قاسية للأخضر الصغير أمام الدنمارك

خسر المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم مواجهة نظيره الدنمارك بنتيجة 0-7 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب دو بيجنون باسيت، ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: فيصل الشمري في حراسة المرمى، مهدي فقيهي، أمجد حراج، محمد الصرنوخ، فواز المشهور، خالد قاسم، أحمد الحميد، نواف الدوسري، يزيد القرزعي، تركي هزازي وعبدالهادي مطري.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي لسن 16 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى في بطولة مونتايغو الدولية، إلى جانب منتخبات (فرنسا، الدنمارك وغينيا).