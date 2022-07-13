الوحدة يعلن وصول مدرب الفريق الإيطالي برونو أكرابوفيتش إلى جدة

وكان الوحدة قد تعاقد مع المدرب الإيطالي "برونو أكرابوفيتش" في منتصف شهر يونيو الماضي لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي بدءًا من الموسم المقبل، دون أن يعلن أي تفاصيل أخرى.