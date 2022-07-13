الوحدة يعلن وصول مدرب الفريق الإيطالي برونو أكرابوفيتش إلى جدة

أعلن نادي الوحدة، اليوم الأربعاء، وصول مدرب الفريق الأول لكرة القدم الإيطالي برونو أكرابوفيتش إلى مدينة جدة مع طاقمه الفني؛ لتولي الإشراف على الفريق.
وكان الوحدة قد تعاقد مع المدرب الإيطالي "برونو أكرابوفيتش" في منتصف شهر يونيو الماضي لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي بدءًا من الموسم المقبل، دون أن يعلن أي تفاصيل أخرى.
وسبق للمدرب الإيطالي من أصل بوسني أنْ درّب العديد من الأندية الكرواتية، بالإضافة إلى شكنديا المقدوني وصوفيا البلغاري.
ويعدّ الوحدة أول فريق عربي يتولّى برونو أكرابوفيتش تدريبه؛ حيث إنه لم يسبق أنْ خاض أي تجربة تدريبية في الوطن العربي.
أما على صعيد إنجازاته كمدرب فإن رصيده من البطولات مع الفرق التي أشرف عليها 5 بطولات.
يشار إلى أن الوحدة صعد إلى النسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حلّ ثالثًا في دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.