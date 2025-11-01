يانا فارجرز تخطف لقب "جولة الرياض الختامية" في بطولة لونجين العالمية

تُوّجت الفارسة الألمانية يانا فارجرز بلقب جولة الرياض الختامية من بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، عقب إنهائها الشوط الحاسم بزمنٍ قدره 41.71 ثانية، متقدمةً على الفارس الإيرلندي دينيس لينش (المصنف 34 عالميًا) الذي حل ثانيًا بزمن 43.66 ثانية، فيما جاء الفارس البلجيكي غيليس توماس ثالثًا بزمن 43.99 ثانية.
وجرت مراسم التتويج بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، حيث قاما بتكريم أصحاب المراكز الأولى في ختام البطولة، التي أُقيمت مساء أمس (السبت) على الميدان المشيّد مقابل مركز الملك عبدالله المالي (كافد).
كما تُوّج الفارس البلجيكي غيليس توماس بلقب جولات بطولة لونجين العالمية بعد أن جمع 287 نقطة، وحلّ الهولندي هاري سمولدرز ثانيًا برصيد 246 نقطة، فيما جاء الدنماركي أندرياس شو ثالثًا بـ 221 نقطة.
ومن جانبه، خطف الفارس السعودي عبدالله الشربتلي لقب نهائي الفئة المتوسطة لفئة الخمس نجوم (1.45 متر)، بتوقيت 53.08 ثانية، متفوقًا على الألماني بيتر ديفوس بفارق 0.48 ثانية، فيما جاء السويدي هنريك فون إيكيرمان ثالثًا بتوقيت 53.81 ثانية.
وفي منافسات فئة النجمتين التي افتُتحت بها فعاليات اليوم الأخير، توّج الفارس الفرنسي باسيل روبيو بلقب نهائي الفئة المتوسطة (ارتفاع 1.30 متر) بزمن 38.75 ثانية، وجاء الفارس السعودي عبدالله إبراهيم ثانيًا بـ 38.91 ثانية، فيما حلّ القطري غانم القاضي ثالثًا بزمن 42.45 ثانية.
أما في الشوط الكبير (ارتفاع 1.40 متر)، فخطف الفارس السعودي وليد الغامدي اللقب بزمن 60.04 ثانية، متفوقًا على القطري غانم القاضي (63.79 ثانية)، والسعودي عبدالله الشربتلي الذي جاء ثالثًا بزمن 64.37 ثانية.
وشهدت جولة الرياض الختامية التي انطلقت منافساتها يوم الخميس الماضي مشاركة 40 فارسًا وفارسة من 19 دولة، إلى جانب 17 فريقًا في دوري الأبطال العالمي، وبلغ مجموع جوائز الجولة 10.5 مليون يورو.