يانا فارجرز تخطف لقب "جولة الرياض الختامية" في بطولة لونجين العالمية

وجرت مراسم التتويج بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، حيث قاما بتكريم أصحاب المراكز الأولى في ختام البطولة، التي أُقيمت مساء أمس (السبت) على الميدان المشيّد مقابل مركز الملك عبدالله المالي (كافد).