قبل مواجهة الوحدة في افتتاح الدوري.. النصر يخسر تجريبية الرائد

وخسارة النصر أمام الرائد هي الأولى في مبارياته التجريبية، بعدما خاض خلال معسكر ماربيا الإسبانية، 5 مواجهات تجريبية مع فرق إسبانية من مختلف الدرجات، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في مباراة، وسجل 9 أهداف، واستقبل 4، فيما حافظ على شباكه مرتين، وتعادل في المباراة الماضية 3-3 أمام العربي "درجة أولى".