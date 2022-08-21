قبل مواجهة الوحدة في افتتاح الدوري.. النصر يخسر تجريبية الرائد

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الرائد نظيره النصر 2-1، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الرياضي الجديد.
وخسارة النصر أمام الرائد هي الأولى في مبارياته التجريبية، بعدما خاض خلال معسكر ماربيا الإسبانية، 5 مواجهات تجريبية مع فرق إسبانية من مختلف الدرجات، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في مباراة، وسجل 9 أهداف، واستقبل 4، فيما حافظ على شباكه مرتين، وتعادل في المباراة الماضية 3-3 أمام العربي "درجة أولى".
ويستضيف النصر نظيره الوحدة الصاعد حديثًا، على ملعب مرسول بارك السبت 27 أغسطس الجاري، بينما يحل الرائد ضيفًا على أبها، السبت، في استهلالية مباريات الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة الأولى).