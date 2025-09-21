الباطن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقصي الاتفاق من كأس الملك

فجر فريق الباطن الأول لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه فريق الاتفاق من بطولة كأس الملك من خلال ركلات الجزاء الترجيحية (4-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين، ليتأهل إلى دور ثمن النهائي للمسابقة، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الباطن في مدينة حفر الباطن ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2025/26.