الباطن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقصي الاتفاق من كأس الملك

فجر فريق الباطن الأول لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه فريق الاتفاق من بطولة كأس الملك من خلال ركلات الجزاء الترجيحية (4-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين، ليتأهل إلى دور ثمن النهائي للمسابقة، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الباطن في مدينة حفر الباطن ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2025/26.
بادر الضيوف بافتتاح باب التسجيل عن طريق الدولي المصري أحمد كوكا بعد أن تابع تسديدة فرانسيسكو كالفو في الشباك، وذلك عند الدقيقة 18.
ونجح فريق الباطن في إدراك التعادل بواسطة اللاعب خالد الخثلان بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس السلوفاكي مارك روداك في المرمى عند الدقيقة 40.
وعاد الدولي الهولندي جيورجينهو فاينالدوم ليمنح التقدم مجدداً للاتفاق مطلع الشوط الثاني بعد أن حوّل عرضية فرانسيسكو كالفو إلى الشباك في الدقيقة 47.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع خطف محمد السهلي هدف التعادل لمصلحة الباطن من مجهود فردي مميز، توغل على إثره من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة وقف الحارس السلوفاكي عاجزاً عن التصدي لها، لتعانق الشباك وتقود اللقاء إلى الأشواط الإضافية.
وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد أن انتهى الوقت الرسمي بالتعادل 2-2.
وسيطر التعادل الإيجابي على مجريات الشوطين الإضافيين الأول والثاني، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء لحسم اللقاء، الذي ابتسم في نهاية المطاف لفريق الباطن.