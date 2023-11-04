شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تختتم جولتها في منطقة الجوف

وتجولت الشعلة في موقع قصر كاف التاريخي بمحافظة القريات، والذي يعد أحد المعالم التي تروي العمق التاريخي للمملكة، والذي يعد الآن من المواقع السياحية المهمة نظرًا لطابعه التراثي والتاريخي الفريد، وكان مقرًا للحكم السعودي في المنطقة لسنوات عديدة.