شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تختتم جولتها في منطقة الجوف

اختتمت مسيرة شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 جولتها في منطقة الجوف اليوم, بزيارة محافظة القريات، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والمقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.
وتجولت الشعلة في موقع قصر كاف التاريخي بمحافظة القريات، والذي يعد أحد المعالم التي تروي العمق التاريخي للمملكة، والذي يعد الآن من المواقع السياحية المهمة نظرًا لطابعه التراثي والتاريخي الفريد، وكان مقرًا للحكم السعودي في المنطقة لسنوات عديدة.
وحمل الشعلة خلال جولتها اللاعب السابق المدرب الحالي بنادي القريات خالد الحربي، ومدير مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بالقريات علي الرويلي.