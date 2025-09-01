غياب رونالدو وحضور 9 محترفين .. بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن التشكيل المثالي للجولة الأولى من منافسات دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، حيث سيطر لاعبون من أندية الاتحاد والهلال والنصر والقادسية على النصيب الأكبر بواقع لاعبين من كل فريق، بينما ضمت القائمة لاعبًا واحدًا من الأهلي والفتح وضمك.
وشهدت التشكيلة غياب قائد النصر كريستيانو رونالدو، في المقابل تواجد قائد الاتحاد كريم بنزيما الذي تصدر قائمة أفضل المهاجمين. كما برز الحضور الأجنبي بقوة، إذ ضمت القائمة تسعة محترفين مقابل لاعبين محليين فقط.
وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:
في حراسة المرمى: إدواردو مندي (الأهلي).
خط الدفاع: محمد أبو الشامات (القادسية)، جمال حركاس (ضمك)، خوليدو كوليبالي (الهلال)، ومتعب الحربي (الهلال).
خط الوسط: زايدو يوسف (الفتح)، أنجيلو غابرييل (النصر)، وستيفن بيرغوين (الاتحاد).
خط الهجوم: كريم بنزيما (الاتحاد)، جواو فيليكس (النصر)، وماتيو ريتيغي (القادسية).
وبذلك عكست القائمة انطلاقة قوية للموسم الجديد بتفوق المحترفين الأجانب، مع غياب أسماء بارزة في الجولة الافتتاحية مثل رونالدو.