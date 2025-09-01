غياب رونالدو وحضور 9 محترفين .. بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن التشكيل المثالي للجولة الأولى من منافسات دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، حيث سيطر لاعبون من أندية الاتحاد والهلال والنصر والقادسية على النصيب الأكبر بواقع لاعبين من كل فريق، بينما ضمت القائمة لاعبًا واحدًا من الأهلي والفتح وضمك.