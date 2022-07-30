أخضر الطاولة يُتوَّج بذهبيتَيْ "زوجي" تحت 11 عامًا.. والسويلم والطاهر يحققان الذهب

توَّج الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، المنتخب السعودي تحت 11 سنة "زوجي" بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا المقامة بعمَّان عاصمة الأردن.