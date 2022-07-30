أخضر الطاولة يُتوَّج بذهبيتَيْ "زوجي" تحت 11 عامًا.. والسويلم والطاهر يحققان الذهب

توَّج الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، المنتخب السعودي تحت 11 سنة "زوجي" بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا المقامة بعمَّان عاصمة الأردن.
وحصد لاعبا الأخضر السعودي "زوجي تحت 11عامًا" عبدالرحمن الطاهر ويوسف هتان المركز الأول بعد تغلبهما على المنتخب البحريني 3/ 2.
كما حقق المنتخب السعودي للزوجي فئة تحت 11 سنة "فتيات" المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا بفوزه على منتخب دولة الكويت 3-0.
وقد مثَّل زوجي الأخضر كل من البطلتين نهال القحطاني وفاطمة العوامي.
فيما حقق المنتخب السعودي لكرة الطاولة المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 15 سنة في بطولة غرب آسيا في الأردن.
وفاز لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة سالم السويلم بالميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا مع الأخضر تحت 17 سنة بعد فوزه على اليمني إبراهيم جبران بنتيجة (3-0).
كما حقق لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن الطاهر ذهبية بطولة غرب آسيا مع الأخضر تحت 11 سنة المقامة بالأردن بعد فوزه على الإماراتي يوسف الحواري بنتيجة (3-0).