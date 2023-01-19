دوري روشن .. "الشباب"يطمح في الوصول إلى القمة أمام التعاون والخليج يسعى لإنقاذ موقفه

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة لـ 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة في تمام الساعة 3.30 بتوقيت الرياض حيث تُقام إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يدخل الخليج المباراة وهو في المركز الـ 14 ولديه 10 نقاط فيما يدخل الرائد اللقاء وهو في المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة.
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض، حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها.
يدخل ضمك اللقاء وهو في المركز الـ 8 برصيد 18 نقطة في حين يقع الفتح في المركز الـ 7 برصيد 18 نقطة.
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ 8:30 بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في بريدة.
يدخل التعاون المباراة وهو في المركز الـ 5 برصيد 26 نقطة فيما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 27 نقطة.