دوري روشن .. "الشباب"يطمح في الوصول إلى القمة أمام التعاون والخليج يسعى لإنقاذ موقفه

تُقام المباراة في تمام الساعة 3.30 بتوقيت الرياض حيث تُقام إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يدخل الخليج المباراة وهو في المركز الـ 14 ولديه 10 نقاط فيما يدخل الرائد اللقاء وهو في المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة.