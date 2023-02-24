إدارة الهلال توفر حافلات لنقل الجماهير إلى قطر قبل مواجهة الدحيل

وحددت إدارة الهلال عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقعين لنقل الجماهير، الأول في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والثاني في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تنطلق الحافلات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، والعودة من قطر بعد نهاية المباراة.