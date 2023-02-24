إدارة الهلال توفر حافلات لنقل الجماهير إلى قطر قبل مواجهة الدحيل

قررت إدارة نادي الهلال تسيير حافلات لنقل الجماهير الهلالية من الدمام والأحساء براً إلى قطر؛ لمساندة وصيف العالم في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022م أمام الدحيل القطري الأحد المقبل.
وحددت إدارة الهلال عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقعين لنقل الجماهير، الأول في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والثاني في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تنطلق الحافلات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، والعودة من قطر بعد نهاية المباراة.
وكشفت الإدارة عن توفير تذكرة للمباراة لكل مشجع إضافة إلى تقديم وجبات غذائية ومشروبات، لكنها اشترطت على الراغبين في مساندة الفريق أمام منافسه القطري في الحضور بالتيشيرت الأزرق، والتقيد بتعليمات مشرفي الموقع.
ويلتقي الهلال حامل اللقب يوم الأحد القادم مع الدحيل القطري، ضمن دور نصف النهائي على ملعب الثمامة المونديالي.