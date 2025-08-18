في الميركاتو الصيفي.. لاعب وسط موناكو زكريا يقترب من الأهلي

تواصل إدارة النادي الأهلي السعودي مساعيها لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث برز اسم السويسري دينيس زكريا، لاعب خط الوسط الدفاعي في نادي موناكو الفرنسي، كأحد أبرز الخيارات المطروحة أمام “الراقي” خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ويعمل المدير الفني للأهلي ماتياس يايسله على إعادة هيكلة الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، عبر استقطاب عناصر قادرة على إحداث الفارق داخل الملعب.
وكشفت شبكة RMC Sports الفرنسية أن الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي موناكو للتعاقد مع زكريا، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي انضم إلى الفريق الفرنسي في صيف 2023 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.